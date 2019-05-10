Правительство России повысило до 3,5% максимальную ставку субсидирования организаций, кредитующих малый и средний бизнес на льготных условиях. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте Кабмина.



При этом из правил предоставления субсидий исключается положение о минимальной процентной ставке по кредитам, для заемщика она теперь может составлять менее 8,5% и быть ниже ключевой ставки ЦБ.

Кроме того, по ставке 3,5% будут субсидироваться кредитные договоры на инвестиционные цели, заключаемые с предприятиями, которые участвуют в проектах по повышению производительности труда.

Нижняя граница суммы кредита на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств снижается с 3 млн до 500 тыс. рублей, а максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств теперь составляет не 100 млн, а 500 млн рублей. «В случае если кредит выдается на инвестиционные цели в сфере туризма, его максимальный размер может составлять до 2 млрд рублей», — отмечается в пояснительной записке.

Также к инвестиционным кредитам отнесены целевые кредиты на строительство жилья, предоставляемые в соответствии с законом о долевом строительстве.

Отмечается, что изменения вносятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и должны способствовать повышению доступности льготных кредитов для бизнеса.

Нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассчитан на 2019—2024 годы. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с 22,3% до 32,5% и числа занятых в секторе на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.

