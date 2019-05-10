Правительство планирует в июне внести в Госдуму законопроект о направлении средств материнского капитала на строительство жилого дома на дачном участке, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.



«Я думаю, если будет положительное заключение, то в июне правительство уже может внести в Госдуму этот законопроект», — заявил Топилин РИА Новости.

При этом министр уточнил, что речь идет о возведении именно жилой постройки, подразумевающей создание всех необходимых для этого условий.

«Речь идет о том, что маткапитал может использоваться на строительство именно жилого дома на садовом участке», — сказал он.

Ранее в Минтруде сообщили, что разработанный ими законопроект о направлении средств материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке внесен в правительство России. Вопрос о возможности расходования средств материнского капитала на строительство и реконструкцию жилого дома на садовом участке ставили граждане и депутаты Госдумы России. В ходе отчета правительства России 17 апреля в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал эту идею.