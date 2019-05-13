Граждане по итогам кампании 2018 года перевели из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой более 69 млрд рублей накоплений. Об этом свидетельствуют подсчеты «Коммерсанта» на основании отчетов за I квартал крупнейших частных фондов и лидеров переходной кампании, а также предоставленной ими информации (на эти фонды приходится почти 97% кампании).

Еще 40,4 млрд рублей пенсионных накоплений НПФ передал Пенсионный фонд России (ПФР), а 4,5 млрд рублей средств граждане вернули в ПФР под управление государственной управляющей компании «ВЭБ.РФ» и частных управляющих, сообщили в ПФР.

Основными бенефициарами этого передела рынка стали «ВТБ Пенсионный фонд», «Согласие» и «Газфонд Пенсионные накопления», нетто-приток накоплений в которые составил 36 млрд рублей, 27,2 млрд рублей и 18,3 млрд рублей соответственно. Также активно привлекали клиентов Национальный НПФ, НПФ «Большой», «Сафмар», «Социум».

Больше всего пострадал от этого перераспределения средств НПФ «Открытие», зафиксировавший нетто-отток пенсионных накоплений в размере 23,4 млрд рублей, 16,7 млрд рублей пенсионных накоплений потерял фонд «Будущее», а также НПФ Сбербанка, «Нефтегарант» и «Сафмар» — 5,2 млрд, 4,2 млрд и 4,1 млрд рублей соответственно.

В результате структура рынка поменялась: если ПФР и система НПФ достигли приблизительного паритета в количестве застрахованных лиц, то в деньгах частные фонды значительно обогнали государственный, отмечает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, влияние на более активную миграцию между НПФ оказали низкие доходности некоторых фондов в предыдущие два года. Таким образом, подчеркивает Околеснов, наконец возникла настоящая рыночная ситуация: НПФ начали конкурировать друг с другом, и доходность, показанная фондом, становится одним из важнейших факторов для расширения клиентской базы.