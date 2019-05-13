Власти прогнозируют увеличение размера средней заработной платы до 120—135 тыс. рублей в Москве за пять-шесть лет. Кроме того, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.



«Подготовленный департаментом экономической политики и развития среднесрочный прогноз развития экономики Москвы на 2019—2021 годы положительный: ожидается рост ВРП и других макроэкономических показателей. Прогнозируемые темпы роста экономики и реальной заработной платы дают основание предполагать, что средняя зарплата в Москве на горизонте пяти-шести лет может составить порядка 120—135 тысяч рублей», — сообщили в департаменте.

Специалисты отмечают, что за последние несколько лет наблюдается увеличение реальной средней зарплаты в Москве на 5—10% в год. В декабре, по данным департамента, среднемесячная зарплата составила свыше 80 тыс. рублей; основа для роста зарплат в Москве — рост экономики города, который продолжается уже несколько лет подряд.

В свою очередь эксперт проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter Ольга Дмитриева отметила, что, по прогнозам, средний совокупный доход жителя Московского региона в 2024 году составит более 110 тыс. рублей, в то время как в других регионах России эта цифра будет значительно ниже.