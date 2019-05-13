Минэкономразвития подготовило проект закона об ограничениях для государства, Банка России и компаний, в которых более 50% акций принадлежит государству, на приобретение долей в коммерческих организациях финансового сектора РФ. Соответствующий документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом акта регулируются отношения в области осуществления деятельности юридическими лицами, а именно предлагается установить запрет на приобретение государством, муниципальными образованиями, Центральным банком Российской Федерации и отдельной категории хозяйственных обществ акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность на финансовых рынках в условиях конкуренции», — отмечается в сопроводительных документах.

При этом такой запрет не будет распространяться на приобретение Банком России акций или долей финансовых организаций в рамках осуществления им мероприятий по предупреждению банкротства. Также ограничение не коснется случаев, когда приобретение доли со стороны государства предусмотрено федеральными законами, актами президента или правительства РФ.

Законопроект был разработан в рамках дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации, говорится в сопроводительных документах.