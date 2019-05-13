Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция правительства заключается в том, что нужно полностью развернуть работу по нацпроектам и только потом проанализировать достаточность финансирования.

«Уже большая работа развернута, есть очень разные оценки, из разных мест: и из экспертного сообщества звучат, они звучат и от государственных структур, уже даже наметился такой тренд, что все говорят о том, что денег нам не хватает на какие-то определенные цели, и нужно по-другому приоритеты расставить... Позиция (правительства. — Прим. ред) заключается в том, что нам все-таки нужно достичь каких-то результатов, полностью развернуть работу и тогда уже оценить, насколько те пропорции финансирования, которые выработаны и утверждены, подчеркиваю, достигают целей национальных проектов и национальных целей или же, наоборот, их не достигают», — сказал Медведев в ходе встречи с представителями экспертного сообщества по вопросам достижения национальных целей развития РФ до 2024 года.

По его словам, пытаться что-либо переосмысливать «на марше» «не очень правильно». Председатель правительства отметил, что хотел бы обсудить этот вопрос с экспертами.

На совещании также присутствовали глава Минэкономразвития Максим Орешкин и первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

«Я хотел бы послушать, как обычно, ваши взгляды о том, где находится в настоящий момент мировая экономика, с чем связаны основные вызовы, как это отражается на тех процессах, которые существуют и развиваются в нашей экономике, какие социальные последствия это вызывает. В общем, весь тот набор вопросов, который мы традиционно обсуждаем», — также сказал Медведев.

«Я позвал поучаствовать в нашей встрече руководителей экономических ведомств правительства, просто чтобы коллеги тоже были в курсе», — добавил он.