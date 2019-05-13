Минтруд предложил законопроект, дающий работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов. За неприем на работу людей с ограниченными возможностями предполагается ввести для работодателей компенсационную выплату, в случае невыполнения квоты и неуплаты взноса — штрафы для должностных лиц в размере 10—20 тыс. рублей, для юридических лиц — 150—300 тыс. рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда России. Размер выплаты предлагается устанавливать в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида», — рассказали в министерстве.

Проведение эксперимента запланировано на пять лет — с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года. В качестве пилотных регионов были выбраны Республика Саха (Якутия), Воронежская, Орловская, Свердловская и Тверская области «как регионы со средним для Российской Федерации показателем доли работающих в 2018 году инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста».

По действующему законодательству предприятиям с численностью работников свыше 100 человек установлена квота для приема на работу инвалидов в размере от 2% до 4% среднесписочной численности работников, предприятиям с численностью не менее 35 человек и не более чем 100 человек — не выше 3% среднесписочной численности работников. Выполнение квоты возможно лишь путем приема на работу инвалидов. По оценкам Минтруда, действующий механизм «неудобен работодателям, неоднозначен в выполнении, не позволяет в полной мере использовать потенциал механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов».