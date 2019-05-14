Новый вариант законопроекта о внедрении в России электронной трудовой книжки предлагает работнику выбор — сохранить традиционный бумажный документ или перейти на электронный формат. Соответствующий документ внесет в Госдуму на этой неделе заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщил он РБК .



Таким образом, переход на электронные трудовые книжки не будет обязательным. «Мы выступаем за то, чтобы не было обязательного поголовного навязывания электронных трудовых книжек», — пояснил изданию Турчак.

Альтернативный законопроект, разработанный ранее Минтрудом, предполагает, что после 2021 года ведение трудовой книжки будет только в электронном виде для тех, кто впервые устроился на работу.

Законопроект ранее прошел экспертное обсуждение на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

В июне 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства подчеркивал, что внедрение электронных книжек в России должно быть поэтапным. С 1 января 2020 года работодатели начнут передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд России (ПФР), а в 2019-м должны быть решены все «связанные с этим правовые и организационные вопросы», говорил он.

В декабре прошлого года Минтруд внес в правительство пакет законопроектов о введении электронной трудовой книжки, но с тех пор он не выносился на заседание правительства и не был внесен в Госдуму. Минтруд планирует, что документ поступит в Госдуму «до конца весенней сессии», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

МЭР: рынок труда технологически готов к переходу на электронные трудовые книжки Соответствующая инфраструктура уже создана, заверил замглавы ведомства Савва Шипов.

Так, с 1 января 2020 года работодатели начнут передавать сведения о работнике в информационную систему ПФР и будут обязаны продолжать вести бумажную трудовую книжку для сотрудников, которые изъявили такое желание через письменное заявление после 2021 года. После 2021-го ведение информации о трудовой деятельности работников, которые впервые в жизни устроились на работу, будет осуществляться только в электронном формате. С 2021 года у работодателя можно будет получить информацию только о последнем месте работы. За справкой обо всей трудовой деятельности нужно будет обращаться в многофункциональные центры или ПФР. При увольнении работодатель будет обязан выдать сотруднику сведения о трудовой деятельности в бумажном виде, что позволит исключить риски несвоевременного получения сведений в информационной системе ПФР.