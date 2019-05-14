Депутаты Госдумы поддержали в третьем, окончательном чтении закон о расширении полномочий Счетной палаты. Закон позволит создать сквозную систему контроля за реализацией нацпроектов и госпрограмм.

«Принятие этих поправок даст возможность Счетной палате проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций, а также иных компаний, получающих субсидии из федерального бюджета. «Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях», — подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.



В соответствии с законом, внешний государственный аудит Счетной палаты распространится на хозяйственные товарищества и общества, в уставных капиталах которых участвуют госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании.

До сих пор «дочки» госкорпораций и госкомпаний можно было проверять только по поручению президента или правительства, а также обеих палат парламента.

Счетная палата сможет также осуществлять внешний аудит в отношении юридических лиц, использующих субсидии из федерального бюджета. По действующему законодательству такие субсидии предоставляются компаниям на объекты инфраструктуры и инвестиционные проекты.