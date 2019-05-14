Минфин РФ не видит практического смысла в предложенном Минэкономразвития законопроекте о запрете госбанкам и ЦБ покупать частные финансовые организации, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«В целом, конечно, мы все обеспокоены, что у нас доля госбанков в экономике, в банковской системе очень большая. Другое дело, что у нас основной способ увеличения доли госучастия — это УК ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора. — Прим. ред.), а там понятно, что, наверное, не предполагается изменение схемы. Честно говоря, не вижу практического смысла», — сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.



Минэкономразвития разработало проект закона об ограничениях для государства, Банка России и компаний, в которых более 50% акций принадлежит государству, на приобретение долей в коммерческих организациях финансового сектора РФ. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 13 мая, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



При этом такой запрет не будет распространяться на приобретение Банком России акций или долей финансовых организаций в рамках осуществления им мероприятий по предупреждению банкротства. Также ограничение не коснется случаев, когда приобретение доли со стороны государства предусмотрено федеральными законами, актами президента или правительства РФ.

Законопроект был разработан в рамках «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации, говорится в сопроводительных документах.