Искусственное снижение ставок, в том числе по ипотечным кредитам, опасно для экономики. Такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть возможность субсидирования ипотечных ставок для поддержания спроса на жилье в период перехода на проектное финансирование.

«Я считаю, что любые меры, направленные на искусственное снижение процентных ставок, — это вещи опасные и неправильные», — сказал он, напомнив, что такие меры привели к ипотечному кризису в США. Моисеев отметил, что субсидирование — это антикризисная мера. «Мы против, когда предлагаются разного рода меры, которые направлены на систематическое субсидирование тех или иных процентных ставок. Мы против субсидии ставки по ипотеке для всех и всегда», — подчеркнул он.