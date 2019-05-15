Такие упрощения создадут условия для восполнения демографических провалов в РФ и будут способствовать ведению бизнеса и привлечению инвестиций

Министерство экономического развития РФ (МЭР) предлагает упростить привлечение в Россию иностранных специалистов с высокой квалификацией (ВКС), которых интересуют высокие зарплаты, сообщает «Коммерсант» .

По мнению ведомства, необходимо уменьшить «зарплатные» пороги, чтобы расширить число получателей статуса ВКС. Также предлагается ввести возможность дистанционно подтверждать статус по опыту работы или специализации. Для упрощения долгосрочного пребывания ВКС и иностранцев, окончивших обучение в вузах РФ, министерство предлагает дать им возможность получать российское гражданство в упрощенном порядке без отказа от уже имеющегося, что, по мнению замглавы Минэкономики Ильи Торосова, создаст условия для восполнения демографических провалов в РФ и будет способствовать ведению бизнеса и привлечению инвестиций.

Сейчас для иностранных работников, желающих работать в особых экономических зонах, зарплата должна составлять не менее 58 тыс. рублей в месяц, не менее 83 тыс. рублей — для занятых в научной сфере и 167 тыс. рублей — для остальных. Число разрешений на работу для ВКС не квотируется, а разрешения на работу им выдают на три года с возможностью продления, также они могут оформить вид на жительство для себя и членов семьи.

Осенью 2018 года президент утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2019—2025 годы. Однако, как отмечает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ Ольга Чудиновских, опыт привлечения ВКС показывает, что их мало интересует возможность проживать в РФ постоянно и многие рассматривают Россию как страну временной работы. По ее словам, трудно ожидать, что новые возможности для ВКС существенно расширят этот канал миграции. «Интереснее были бы упрощенные условия получения разрешения на временное проживание или вида на жительство», — пояснила она.