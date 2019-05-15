Минэкономразвития подготовило проект плана пространственного развития регионов, состоящий из 118 предложений, одно из них предписывает чиновникам вместе с госкорпорациями и госкомпаниями подумать о перерегистрации их штаб-квартир, офисов «дочек» и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные и крупнейшие городские агломерации (18 регионов — от Воронежа до Владивостока), пишут «Ведомости» .

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2013 году предлагала в обязательном порядке перевести госкомпании из Москвы в регионы, где они работают; ее поддерживал премьер Дмитрий Медведев, который пояснил, что офисы крупных компаний желательно распределить по всем регионам для выравнивания экономической ситуации в регионах.

Стратегия пространственного развития регионов до 2025 года как раз должна решить эту задачу, для этого в стратегии выделены 12 макрорегионов и прописаны специализации для регионов — их конкурентные преимущества, которые они должны развивать (добыча полезных ископаемых, туризм, автопром, производство напитков и прочее); специализация должна быть «умной», то есть включать преимущественно инновационные, эффективные, научные виды деятельности, а старые могут быть скорректированы, но регионы сами должны выделить эти «умные» приоритеты и согласовать с профильными министерствами, уточнил представитель Минэкономразвития, затем будут изменены и меры господдержки регионов.

Для тех регионов, которые выполнят условия, Минэкономразвития предлагает ввести единую субсидию на социально-экономическое развитие, также они получат приоритет при распределении субсидий, а если регион не выполнит условия стратегии, он может не получить поддержки федерального бюджета — сейчас на субсидии приходится значительная часть федеральной поддержки регионов, в 2019 году бюджет потратит на них около 590 млрд рублей, что составляет почти треть всех трансфертов регионам.

По мнению старшего директора Fitch Ratings Владимира Редькина, для регионов эффект от переезда штаб-квартир госкомпаний будет положительным — это новая инфраструктура, рабочие места, НДФЛ, особенно если переедет и топ-менеджмент; многие частные и государственные компании уже переносят бэк-офисы в регионы для оптимизации расходов, это и можно стимулировать, но если переводить их насильно и быстро, могут возникнуть проблемы — например, с кадрами на местах, уезжать согласятся не все, а найти профессионалов в регионах может оказаться сложно, а вот перевозить госкомпании в города-миллионники не имеет большого экономического смысла, если уж стимулировать их переезжать, то в города меньше и ближе к Москве — Смоленск, Кострому.