Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») в среду внес на рассмотрение палаты пакет законопроектов, которым предлагается запретить распространение в СМИ и Интернете информации, способствующей введению санкций против РФ. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

«Учитывая возросшую актуальность мер по противодействию санкциям, представляется целесообразным установление прямого законодательного запрета на распространение, в том числе с помощью СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, информации, способствующей введению ограничительных мер, либо сведений о нарушениях этих мер или условий их отмены», — говорится в пояснительной записке.

За нарушение запрета законопроектом предусмотрена уголовная ответственность до трех — пяти лет лишения свободы.