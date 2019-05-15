Число контрольно-надзорных ведомств в РФ пока сокращать не планируется, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

«Сейчас пока вопрос не стоит о том, чтобы сокращать ведомства», — сказал он в ходе программы «Диалог» в эфире телеканала «Россия 24», комментируя слова президента РСПП Александра Шохина о том, что количество ведомств может быть меньше.

Кабмин назвал сроки подготовки законопроекта о «регуляторной гильотине» Проект нового контрольно-надзорного закона представят в мае на Петербургском международном юридическом форуме.

Чуйченко подчеркнул, что в вопросе реформирования деятельности контрольно-надзорных органов надо уходить от палочной системы, когда KPI определяется размером взысканного штрафа. Эффективность контроля должна определяться падением травматизма, смертности и другими факторами, которые влияют на безопасность и качество жизни граждан.

«Мы по каждому виду надзора будем прописывать профиль риска, в отношении которого деятельность данным видом надзора осуществляется, и, соответственно, конкретные требования. Будем искать выход. Может быть, попросим экспертное сообщество, деловое сообщество подключиться к этому. Потому что здесь очень важно найти такой сбалансированный результат: с одной стороны, общественный интерес, а с другой стороны, интересы проверяемых», — заявил вице-премьер.