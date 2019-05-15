Платежная система «Мир» провела исследование и выяснила, что россияне на отдых в майские праздники брали поровну наличных и безналичных денег. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Собирающиеся в путешествие на майские праздники жители России чаще всего делят поровну деньги, которые берут с собой: 50% денежных средств россияне везут в виде наличных, а 50% — на банковских картах. Так делает каждый третий путешественник из России», — говорится в исследовании.

Согласно данным аналитиков платежной системы «Мир», россияне стали чаще оплачивать свои поездки безналично. В 2018 году, в период с 18 марта по 30 апреля, россияне ежедневно в среднем совершали около 11,1 тыс. безналичных покупок железнодорожных билетов, в 2019 году — уже 25,7 тыс. покупок. В категории «Авиабилеты» этот показатель за указанный период вырос с 4,4 тыс. до 10 тыс. операций.

Второй год подряд граждане России предпочитают проводить майские праздники в поездках по России вместо путешествий за рубеж. В 2019 году 26% опрошенных планировали провести майские праздники на даче или в деревне, 18% опрошенных делали выбор в пользу пикника на природе или похода, а 5% респондентов намерены были исследовать ближайшие регионы России. В Европу на майские праздники собирались выехать 3% опрошенных россиян, на море — 5%, а на горнолыжный курорт — 2% респондентов.

По данным опроса, каждый четвертый житель России указал, что планирует остаться дома, а 13% респондентов и вовсе были нацелены работать в праздники.