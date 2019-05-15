Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) находится в «серой» зоне, поэтому Банк России поддерживает принятие законопроекта Минэкономразвития, направленного на урегулирование этой сферы. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Страховка ответственности директоров и должностных лиц защищает от претензий руководителей организаций: высший менеджмент, членов коллегиальных органов управления. Выплаты по страховке обычно полагаются в случае убытков, причиненных третьим лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий застрахованных менеджеров в ходе их управленческой деятельности. Также страховкой покрываются расходы на судебную защиту директоров в случае предъявления к ним исков. Из покрытия исключаются случаи умышленных противоправных действий директора по нанесению ущерба.

Около 90% случаев выплат по D&O на территории РФ ограничиваются покрытием судебных расходов, заявил на форуме начальник управления страхования банковских и информационных рисков «Ингосстраха» Антон Казиев.

«Мы видим сейчас, что основные выплаты — это покрытие судебных расходов. И мы видим, что те выплаты, которые не связаны с покрытием судебных расходов, а связаны уже с присужденным возмещением убытков... как правило, чаще всего это страховые компании, которые так или иначе находятся в группе с той компанией, ответственность директоров которой застрахована. Мы понимаем, что риски того, что рано или поздно возникнет ситуация, когда страховщик решит, что лучше, наверное, не платить, — они очень велики. И серость той зоны, в которой находится этот сегмент страхования, достаточно напряженно нас подталкивает к тому, чтобы эту серость вывести в сторону более белой, легальной зоны», — сказала Курицына.

Банк России поддерживает принятие законопроекта о страховании ответственности директоров, заявила Курицына. Она напомнила, что такой документ был разработан девять лет назад, затем был отозван из Госдумы. В марте 2019 года Минэкономразвития опубликовало для публичного обсуждения законопроект, призванный устранить правовые коллизии, возникающие при страховании ответственности директоров компаний.