Минтруд России разработал единый порядок расчета прожиточного минимума (ПМ) пенсионера в регионах страны в целях установления соцдоплаты к пенсии, следует из проекта постановления правительства. Об этом сообщает RNS.

«В проекте постановления предусматривается, что величина прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии на очередной финансовый год рассчитывается путем умножения соотношения величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации за первое полугодие текущего года с величиной прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за данный период на величину прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год в целом по Российской Федерации, соответствующую базовому варианту прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период», — говорится в пояснительной записке к документу.

Утверждение единого порядка определения величины ПМ пенсионера в целях установления соцдоплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины ПМ и обеспечит надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров.