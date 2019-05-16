Президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи призвал власти демонстрировать результаты освоения выделенных из федерального бюджета средств. Об этом сообщает RNS.

«Много раз говорил, еще раз повторю: основные деньги выделяются из федерального бюджета, а основные события должны происходить на местах. Чрезвычайно важно видеть, что там происходит, насколько эффективно эти средства реализуются и осваиваются. Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений», — сказал Путин.

По его словам, граждане России должны чувствовать эти результаты, «чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее».