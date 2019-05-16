Правительство опубликовало законопроект, разработанный по следам поручений премьер-министра Дмитрия Медведева и президента РФ Владимира Путина о «регуляторной гильотине», сообщает РБК . По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, проект называют контрольно-надзорным кодексом.

Документ предусматривает оценку эффективности проверяющих органов, запрет на «палочную» систему и отказ от старых норм надзора, но его действие не будет распространяться на налоговый и валютный контроль, отношения с силовиками и ЦБ и т. п.

Как объяснил на ПМЮФ глава аппарата правительства Константин Чуйченко, при подготовке проекта правительство взяло за образец Уголовно-процессуальный кодекс СССР. Внести в Госдуму документ планируется в сентябре, а до этого — обсудить с экспертным сообществом.

Новый документ вводит запрет на контроль и надзор по требованиям, которые официально не опубликованы; содержались в актах исполнительной власти СССР и РСФСР; которые были/будут приняты в России до 1 января 2021 года (с этого срока должны действовать только актуализированные нормы, которые разрабатывались «с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах»).

Кабмин назвал сроки подготовки законопроекта о «регуляторной гильотине» Проект нового контрольно-надзорного закона представят в мае на Петербургском международном юридическом форуме.

Также документ содержит оговорку в пользу бизнеса: «Неустранимые противоречия и неясности обязательных требований толкуются в пользу контролируемых лиц». Объектами надзора станут результаты деятельности граждан и компаний, а также производственные объекты, которые представляют «опасность причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Проект прописывает ключевые показатели эффективности контроля и надзора, включая KPI по устранению рисков нанесения ущерба. Свои KPI будут у федерального правительства, региональных и муниципальных администраций. Надзорные органы будут ежегодно отчитываться о достижениях ключевых показателей.

Объекты надзора поделят на шесть уровней риска и для каждого из них должны утвердить точную частоту проверок в зависимости от степени вреда, который может нанести предприятие. Также реформа должна предусматривать программу профилактики рисков.

Поводами для открытия надзорного производства устанавливаются угроза охраняемым законом ценностям и нарушения требований, за которые предусмотрена административная ответственность.

Для инспекторов в законопроекте прописывается кодекс этики, а также права и обязанности. В перспективе их зарплаты могут привязать к показателям служебной деятельности, прописанным в трудовом договоре.

Надзорная реформа, согласно законопроекту, не затронет отношения бизнеса с силовыми органами и не будет распространяться на надзор со стороны Банка России за банками и нефинансовыми организациями, контроль, призванный противостоять неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; налоговый, валютный, таможенный контроль; контроль за использованием средств госкорпораций; контроль законодательства о госзакупках, гособоронзаказе, противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; надзор органов ФСБ и пограничного контроля и другие.