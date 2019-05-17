Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2018 году резко снизили результативность: средневзвешенная начисленная НПФ на счета клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) доходность впервые в истории накопительной системы упала ниже нуля, сообщает «Коммерсант». Это произошло за счет отрицательного результата, полученного рядом фондов, накопивших проблемные активы при прежних владельцах.

Лишь два из 35 НПФ смогли превзойти результат расширенного портфеля, которым управляет «ВЭБ.РФ» (6,1%). Ни одному НПФ не удалось побить результат портфеля госбумаг «ВЭБ.РФ» (8,8%). Лишь чуть более половины НПФ смогли начислить на счета граждан доход выше инфляции (4,3%).

При этом НПФ не спешат сокращать свои прибыли, сохраняя прежние уровни вознаграждения за счет недополученного гражданами инвестдохода. До прошлого года вознаграждения формировались в зависимости от результатов распоряжения пенсионными деньгами, то есть носили переменный характер и являлись «платой за успех» (success fee) в инвестировании.

В 2013 году ЦБ начал обсуждать вопрос введения для НПФ «платы за управление» (management fee) — постоянной части вознаграждения, не зависящей от инвестдохода, а рассчитываемой от объема пенсионных накоплений. Планировалось, что «плата за управление» составит 1% от аккумулированных НПФ пенсионных накоплений, но затем ставка была понижена до 0,75%. Норма о management fee вступила в силу 18 марта прошлого года. Теперь частные фонды взимают постоянную часть вознаграждения, которая также вычитается из итогового инвестдохода, а затем из оставшегося дохода вычитаются до 15% success fee. Все эти средства направляются в капитал НПФ, из которого тот уже по своему усмотрению и по договору с контрагентами выплачивает вознаграждения управляющим компаниям и спецдепозитарию, а оставшиеся деньги начисляются на счета клиентов. Если же фонд получает убыток и решает взять причитающуюся ему «плату за управление», то он увеличивает отрицательный результат для клиентов.

В ЦБ считают, что эффект от management fee для застрахованных лиц потенциально положительный.

Другим фактором, оказывающим давление на разносимые НПФ гражданам доходности, является система гарантирования прав застрахованных лиц, введенная в 2015 году. Частные фонды обязаны ежегодно делать отчисления в АСВ (0,024%), а также в резерв по ОПС (РОПС) (0,25%). По итогам 2018 года в РОПС фондами было внесено 2,2 млрд рублей неполученных гражданами средств, а в АСВ — 0,3 млрд рублей, сообщили в ЦБ. Теперь ставка отчислений в РОПС понижена вдвое до 0,125%.

Как отмечает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов, «отрасль благодаря своим лоббистским усилиям хорошо подготовилась к периоду низких доходностей и даже сформировала для себя комфортные условия жизни при отрицательных финансовых результатах, правда, получилось это сделать за счет клиентов НПФ».

Предлагаемая ЦБ конкуренция за клиента за счет снижения вознаграждения фондов не работает в текущих условиях. «Если ты захочешь уйти из фонда, это грозит штрафом за досрочный переход из одного НПФ в другой, а значит, лишаешься инвестиционного дохода», — указывает Митрофанов. По его словам, логичнее было бы дать гражданам менять фонд без наложения штрафных санкций.