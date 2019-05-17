Рост ВВП в I квартале 2019 года по предварительной оценке составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года по предварительной оценке cоставил 100,5%», — говорится в сообщении.

Ранее Минэкономразвития также оценило рост ВВП за I квартал. Согласно оценке ведомства, показатель замедлился до 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и «оказался несколько выше ожиданий».