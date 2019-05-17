В Минэкономразвития прокомментировали расхождение оценки роста ВВП с данными Росстата. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«По предварительной оценке Росстата, индекс физического объема ВВП в I квартале 2019 года составил 0,5% год к году, что несколько ниже оценки Минэкономразвития РФ (0,8% год к году). В целом замедление темпов роста ВВП было ожидаемым и связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки», — говорится в сообщении.

Как отмечает МЭР, дополнительное давление на внутренний спрос оказывает сохранение низких темпов роста корпоративного кредитного портфеля и замедление ипотечного кредитования.

«Общая слабость спроса подтверждается и наблюдаемой тенденцией к быстрому замедлению инфляции», — добавили в ведомстве.