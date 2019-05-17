Доля безналичных расчетов в I квартале 2019 года составила 49,4% от общих расходов граждан, выяснили в своем исследовании Сбербанк и «Платфрма ОФД».

В начале 2019 года жители сразу 29 регионов потратили больше средств через безналичные операции, чем наличными деньгами. В тройку лидеров попали Мурманская область, Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%. Санкт-Петербург занял восьмое место с результатом 54,2%. Москва в топ-10 не попала, заняв 12-е место с 53% безналичных расчетов. Тем не менее рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с I кварталом 2018 года зафиксирован во всех регионах России.

«Тренд на уход от наличных денег сохраняется... По состоянию на первый квартал 2019 года в 70 регионах более 40% трансакций осуществляются в безналичной форме», — отметили эксперты.

Проникновение безналичных платежей также растет по всем категориям. Согласно данным «Платформы ОФД», сегмент с самыми значительными безналичными тратами — это «Рестораны и бары». Там безналично совершается 68% всех платежей. На втором месте находится сегмент «Электроника» — 67%. Эксперты отмечают скачок безналичных платежей в этом сегменте — рост показателя на 19 процентных пунктов. На третьем — «Гостиницы и отели» — 64%. В категории «Магазины у дома» безналичные платежи не так востребованы. Доля безнала в таких точках составила 41%. Также не так велика доля безналички в супермаркетах — 51%.