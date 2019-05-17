Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила предложение об отмене НДС для российских интернет-магазинов. Такая инициатива была озвучена представителем службы 16 мая в ходе совещания, посвященного выравниванию конкуренции в сфере интернет-торговли. Об этом РБК ранее рассказывали несколько участников встречи.

Как пояснила РБК начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, эта идея действительно возникла в ходе совещания с онлайн-ретейлерами.

«Но это пока только рассуждение на тему того, как можно выровнять конкурентные условия на рынке. Если невозможно обязать иностранных онлайн-продавцов платить НДС, то, возможно, стоит посмотреть на проблему с другой стороны и освободить от налога российские магазины. Однако о какой-то четко сформулированной инициативе или позиции речи не идет, тем более что вопрос о регулировании в части налоговой политики должно решать профильное ведомство, то есть Минфин», — заключила Заева.

Инициативу поддержал Минпромторг. В Минпромторге подтвердили РБК, что выступают за подобное предложение, но напомнили, что выработка государственной налоговой политики — это функция Министерства финансов. Представитель последнего не ответил на запрос РБК на момент публикации.