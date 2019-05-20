Законопроект об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) для цифровых инноваций — о «регуляторных песочницах» — нуждается в доработке, решили участники заседания профильной рабочей группы, прошедшего в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Об этом сообщает «Коммерсант» .

Документ решено обсудить дополнительно и представить на рассмотрение рабочей группы еще раз, а вносить его в Госдуму придется уже в осеннюю сессию. Согласно паспорту нацпроекта «Цифровая экономика», законопроект необходимо было принять не позднее 30 июня 2019 года.

«Регуляторные песочницы» должны стать тестовой средой для новых цифровых технологий. Первая версия законопроекта, разработанная Минэкономики при участии фонда «Сколково» и Центра стратегических разработок (ЦСР), была представлена в январе этого года и направлена рабочей группой на доработку.

Обновленная редакция по большей части учитывает замечания предпринимательского сообщества. Так, новые налоги ЭПР затрагивать не должны, предусмотрено повышение роли бизнеса при создании специальной структуры, которая будет представлять интересы предпринимателей и служить одним из каналов для подачи заявок на создание ЭПР. Такая организация будет наравне с госорганами согласовывать вопрос создания «песочниц».

МЭР предлагает создать «песочницы» для инноваций По итогам эксперимента будет сделан вывод, возможно ли его воспроизвести в реальной жизни.

Споры велись вокруг положения законопроекта о возможности изъятия отдельных норм из действующих федеральных законов — речь идет о выведении использования новых технологий в «песочницах» из-под действия ограничивающих их правовых норм, что обусловлено самой концепцией «песочниц». Экспериментаторам обещают защиту от ответственности: при соблюдении программы эксперимента их действия будут считаться законными.

Эксперты сомневаются в корректности такой идеи с точки зрения разделения полномочий законодательной и исполнительной властей, отмечая, что такие изъятия должны предусматриваться законами.

Представлявшая законопроект старший эксперт ЦСР по направлению «Институты и общество» Ольга Шепелева подчеркивала, что речь идет «о точечных, временных изъятиях», минимально необходимых для реализации проекта, для того чтобы не блокировать возможность внедрения инноваций. По ее словам, опыт «песочницы» ЦБ показал, что «некоторые интересные проекты не могут быть реализованы при текущем законодательстве».