Симптомы того, что «пузырь» необеспеченного потребительского кредитования может лопнуть довольно скоро, есть уже сейчас, сообщает аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Шлемов и добавляет, что ЦБ принимает меры для охлаждения рынка, но они не срабатывают, и парадокс в том, что они, наоборот, делают более выгодной выдачу кредитов по более высоким ставкам — регулятор пытается сдержать рост потребкредитования за счет повышенных коэффициентов риска для кредитов по ставке более 10% годовых: чем выше ставка по кредиту, тем больше капитала под него нужно при расчете нормативов, пишут «Ведомости» .

Выдачи необеспеченных потребительских кредитов в январе — марте этого года выросли на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, россияне взяли в долг больше 1 трлн рублей, подсчитало Frank RG, а ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин объяснял рост выдач необеспеченных потребкредитов тем, что люди устали вести «аскетический образ жизни» и часть населения предпочитает взять в долг у банка, чтобы хотя бы поддерживать уровень потребления после снижения реальных доходов в 2015—2017 годах.

Уровень долговой нагрузки населения на конец I квартала уже выше, чем на пике предыдущего кредитного цикла в 2013—2014 годах, говорит Шлемов и добавляет, что сейчас, как и в предыдущем цикле, банки теряют интерес к корпоративному кредитованию как из-за его низкой доходности, так и слабого спроса, одновременно банки переключаются на более прибыльное розничное кредитование.

Для бума характерен избыточный оптимизм, он становится причиной недооценки рисков банками и завышенных ожиданий заемщиков, указывали в декабрьской записке «Опыт двух кредитных бумов в России...» аналитики ЦБ: по мере «взросления» кредитного бума он сам через свои позитивные макроэкономические эффекты (совокупный спрос в экономике, занятость, зарплаты, настроения производителей и потребителей) влияет на ожидания банков и заемщиков.

Некоторые банки считают, что долговая нагрузка населения может увеличиваться еще долго без особых последствий, если не будет шоков в экономике, но по мере развития бума все меньшие шоки могут привести к реализации существенных кредитных рисков, писали аналитики ЦБ, и тогда результатом борьбы россиян за уровень жизни сегодня может стать куда более серьезное его падение завтра.