Спрос на механизм гарантирования кредитов для застройщиков в ближайшие три года после перехода на проектное финансирование и замещение долевого финансирования в сфере жилищного строительства может составить более 2 трлн рублей. Об этом Банки.ру рассказали в «ДОМ.РФ».

«Механизм гарантирования разработан во исполнение «дорожной карты» по поэтапному замещению в течение трех лет средств дольщиков банковским кредитованием и иными формами финансирования с целью минимизировать риск для граждан и одобрен наблюдательным советом «ДОМ.РФ». Действие механизма гарантирования распространяется на целевые кредиты застройщикам, которые реализуют проекты строительства жилой недвижимости в соответствии с 214-ФЗ и используют механизм эскроу», — сообщили в организации.

Для кредитов под поручительство «ДОМ.РФ» будет применяться пониженный коэффициент «риск веса» на уровне 20% при расчете нормативов достаточности капитала. Механизм позволит снизить нагрузку на капитал банков при финансировании застройщиков, а банки смогут увеличить объем кредитования отрасли при том же капитале. Также будет снижен и уровень кредитного риска для банка. В случае банкротства застройщика «ДОМ.РФ» компенсирует банку 80% от суммы основного долга и неуплаченных процентов по кредиту.

На данный момент в целях запуска механизма уже определены требования к застройщикам, проектам, стандартам и условиям кредитования и процедурам мониторинга кредитного портфеля. Также уже разработаны процедуры взаимодействия с кредитными организациями на всех этапах процесса: выдача поручительства, мониторинг, реструктуризация и работа с проблемными активами.