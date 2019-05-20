В конце марта Минэкономразвития разослало профильным министерствам и участникам рынка проект концепции виртуальной особой экономической зоны: ведомство предложило способ выполнить наказ президента и увеличить несырьевой экспорт с 149,8 млрд долларов в 2018 году до 250 млрд долларов к 2024 году: по идее министерства, один из ключей к успеху — развитие IT-сектора, которому поможет создание экстерриториальной свободной экономической зоны для IT-компаний, ориентированных на экспорт, пишут «Ведомости».

Идея налоговых льгот для IT-сектора не нова и похожа на «Сколково», где резидентам на десять лет обнуляют налог на прибыль (если выручка не более 1 млрд рублей) и НДС, дают льготу по страховым взносам (14% вместо 30%), освобождают от налога на имущество и возмещают таможенные платежи, сообщает управляющий партнер TargetGlobal Михаил Лобанов — в 2016 году часть льгот Минэкономразвития уже предлагало распространить на другие инновационные компании, а сейчас ведомство конкретные ставки не предложило, перечислив только меры поддержки: компенсацию таможенных пошлин при ввозе оборудования, если его аналоги не производятся в России, льготу по налогу на прибыль, имущество и землю, НДФЛ, дивиденды, освобождение от уплаты НДС, ускоренную амортизацию, освобождение от валютного контроля и возможность безвизового въезда иностранных работников.

Резидентами могут быть только российские компании, в том числе полностью принадлежащие иностранцам, но не менее 50% их выручки должно поступать от экспорта; определены и отрасли, которыми компании могут заниматься в виртуальной экономической зоне, схожие с теми, что есть в «Сколково», плюс появляется еще три новых: продвижение программного обеспечения, в том числе компьютерных игр, киберспорт и создание аудиовизуальных и музыкальных произведений, а для координации работы виртуальной зоны будет создана управляющая компания, ей резиденты будут платить взносы, например процент от выручки.

«Ростелеком» и РСПП предлагают создать виртуальные экономические зоны Тогда российские дата-центры смогут захватить до 5% мирового рынка вместо нынешних 0,9%.

По мнению экспертов, льготы позволят российским компаниям не открывать представительства в других странах, больше инвестировать в проекты и привлекать иностранных специалистов — виртуальность зоны предполагает, что она находится на всей территории России, ее резидент может работать из любого региона, но предложенных налоговых льгот недостаточно, чтобы развивать экспорт: вернуть экспортеров может льгота по НДФЛ или возможность засчитывать инвестиции от бизнес-ангелов в расходы.

Минфин не готов на преференции, предложенные Минэкономразвития, — из-за льгот (НДФЛ, налог на имущество и земельный) уменьшатся доходы регионов, пишет в отзыве на проект замминистра финансов Андрей Иванов и предлагает исключить льготы по НДФЛ.