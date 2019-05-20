Уровень исполнения расходов по нацпроектам составил всего лишь 221 млрд рублей, или 12,8% от годового объема, следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь — март 2019 года, сообщает РБК . Таким образом, реализация национальных проектов, призванных обеспечить выполнение целей из майского указа президента России Владимира Путина, задерживается.

Расходование средств по нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» по состоянию на начало апреля пока вообще не осуществлялось. В 2019 году на реализацию нацпроекта планируется направить 7,1 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты. Уровень исполнения расходов на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составил всего 0,1%, нацпроект «Образование» — 3,2%, комплексный план развития инфраструктуры — 5,1% от годового объема.

Также аудиторы выявили, что за январь — март 2019 года расходы по 37 из 75 федеральных проектов не осуществлялись. Среди них такие федеральные проекты, как «Автомобильные дороги Минобороны России», «Европа — Западный Китай», «Северный морской путь», «Транспортно-логистические центры», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» и «Развитие научной и научно-производственной кооперации».

Самый высокий уровень исполнения расходов за I квартал года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1%), «Наука» (20,6%), «Демография» (19,4%) и «Международная кооперация и экспорт» (19,3%). Лидерство нацпроекта «Здравоохранение» обусловлено расходованием средств лишь по одному из восьми федеральных проектов, а именно по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями» (69,7%). При этом по четырем другим федеральным проектам исполнение расходов вовсе не осуществлялось, а по трем сложилось на крайне низком уровне.

Медведев рассказал, как будут оценивать финансирование нацпроектов Председатель правительства отметил, что хотел бы обсудить этот вопрос с экспертами.

Национальные проекты будут определять российскую экономическую и социальную политику на ближайшие шесть лет. Стоимость их реализации оценивается в 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 года. Из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет. За 4,9 трлн рублей, или 19%, расходов будут отвечать региональные власти. При этом в основном региональные полномочия будут обеспечены финансированием из федерального бюджета (порядка 95%).

Исполнение по 35 из 93 трансфертов бюджетам регионов на реализацию нацпроектов находится на уровне 4,1%, следует из доклада Счетной палаты за I квартал года. Федеральные власти неоднократно высказывали недовольство кассовым освоением средств на реализацию нацпроектов в субъектах страны.

Как указывают аудиторы, действенная система мониторинга хода реализации нацпроектов до сих пор не создана, а методики расчета пока не утверждены для 35 из 112 показателей нацпроектов, включенных в федеральный план статистических работ Росстата. Это означает, что следить за ходом выполнения указанных показателей пока невозможно. Более того, не все показатели нацпроектов даже включены в план статистических работ Росстата.