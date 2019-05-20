Личная инфляция россиян (дефлятор) по итогам апреля впервые за 2019 год достигла отрицательного значения. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

При официальном показателе инфляции в 0,3%, по данным Росстата, дефлятор составил минус 0,2%.

«Два индекса существенно сократили разрыв в своих накопленных с начала года значениях — всего до десятой доли процента, но пока еще в пользу дефлятора. Снижение личной инфляции в апреле оказалось возможным благодаря экономному шопингу наших потребителей. В среднем за привычные товары они платили на 0,6% дешевле, чем в марте», — прокомментировали в «Ромире».

«Общее снижение повседневных расходов, сопровождаемое снижением же размера среднего чека, говорит и о традиционной апрельской стабилизации потребления, но также и об активной экономии… Кривая дефлятора в первые четыре месяца текущего года показывает, что определенных результатов российским потребителям удалось достигнуть уже в марте. В апреле же личная инфляция однозначно победила официальную», — поясняет президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.