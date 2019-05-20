Консенсус-прогноз профессиональных прогнозистов по ключевой ставке Банка России немного снизился, а по нефтяным ценам и курсу рубля — несколько вырос, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом «Центр развития» НИУ «ВШЭ».

Очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2019—2020 годах и далее до 2025 года был проведен в период с 22 по 30 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 24 эксперта из России и других стран.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился три месяца назад, консенсус-прогнозы по динамике ВВП и индексу потребительских цен практически не изменились. На качественном уровне они означают, что, во-первых, после замедления роста российской экономики до 1,3% в текущем году, в последующие годы рост незначительно ускорится (до 2% в долгосрочной перспективе) и, во-вторых, Банк России удержит инфляцию под контролем, достигнув своего инфляционного таргета (4%. — Прим. Банки.ру) по крайней мере к концу следующего года.

Консенсус-прогноз по ключевой ставке Банка России немного снизился. «Несколько упрощая, можно сказать, что главное изменение заключается в том, что возросла уверенность независимых экспертов в снижении ставки до конца 2019 года: если раньше усредненный консенсус-прогноз предполагал снижение ставки на половину обычного для Банка России шага снижения, то теперь — примерно на полтора. Довольно значительного снижения (на два шага по 0,25 процентного пункта) прогнозисты ожидают в 2020 и 2021 годах. В результате реальная процентная ставка может снизиться примерно до 2—2,5%, что обычно считается оптимальным уровнем, вполне совместимым со здоровым экономическим ростом. Сработают ли обычные рыночные механизмы в российских реалиях (и будет ли снижение ставки в достаточной мере стимулировать инвестиции и экономический рост), сказать трудно, поскольку для экономики России необычно большое значение имеют всякого рода нерыночные факторы, начиная от низкого качества институтов и заканчивая антироссийскими санкциями», — говорится в обзоре ВШЭ.

ЦБ видит факторы для снижения ключевой ставки К этим факторам можно отнести стабилизацию текущей инфляции на уровне, близком к 4%.

Следуя за текущими тенденциями в динамике нефтяных цен и валютного курса, в долгосрочной перспективе эксперты спрогнозировали несколько более дорогую нефть и несколько более сильный рубль (в сравнении с февральским опросом). Впрочем, по мнению ВШЭ, «те изменения, которые эксперты заложили в прогноз на семь лет вперед, вполне могут произойти даже не за семь месяцев, а за семь дней». По большому счету это означает, что в долгосрочной перспективе они ожидают стабильного курса рубля и стабильных нефтяных цен, говорится в обзоре.



«В целом в более или менее длительной временной перспективе консенсус-прогноз предполагает такой сценарий: прирост ВВП — около 2% в год; инфляция — 4%; ключевая ставка Банка России — примерно 2% в реальном выражении. При этом ожидается, что цена нефти колеблется в диапазоне 65—67 долларов за баррель, а валютный курс ослабляется примерно на 1 рубль за доллар в год, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Таким образом, большинство экспертов ожидают достаточно спокойную ситуацию в финансовом секторе при стагнации или (в лучшем случае) вялом росте — в реальном», — отмечается в материале ВШЭ.