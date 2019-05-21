Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий распространение сим-карт теми, кто не уполномочен на это оператором связи, в том числе через Интернет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается дополнить статью 44 федерального закона положением, запрещающим распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных модулей (сим-карт), в том числе с использованием сети Интернет, либо передачу идентификационных модулей (сим-карт) фактическим пользователям услугами связи, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством», — говорится в пояснительной записке.

Комитет на заседании во вторник принял решение законопроект поддержать.

В июле 2017 года президент России подписал поправки к закону «О связи», направленные на борьбу с нелегальным распространением сим-карт в стране. Согласно поправкам, операторы связи с июня 2018 года должны предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в его автоматизированную систему расчетов.