Законопроект о создании финансового маркетплейса будет рассмотрен в первом чтении на следующей неделе, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2019».

Он уточнил, что документ будет обсуждаться сразу после первого чтения законопроекта о категоризации инвесторов.

«Законопроект о категоризации мы рассмотрим на следующей неделе, во вторник. Следом идет законопроект о маркетплейсе. Мы знаем, что уже есть положительное заключение», — сказал Аксаков.

Согласно первоначальному плану ЦБ, рабочую версию маркетплейса планировалось запустить 15 февраля. Однако в конце прошлого года регулятор сообщил, что платформа будет запущена с опозданием. В качестве причины была указана необходимость доработки законопроекта.