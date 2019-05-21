Доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров свыше 30 дней в I квартале 2019 года сократилась на 1,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,2%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно данным НБКИ, в I квартале текущего года самые низкие значения доли просроченной задолженности были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (11,5%), Москве (15,0%), Московской области (16,9%), Республике Татарстан (17,1%), Ленинградской области (18,5%) и Санкт-Петербурге (18,9%).
Наибольшие доли просрочки свыше 30 дней продемонстрировали Иркутская (27,7%) и Кемеровская (25,2%) области, Красноярский край (24,9%), Омская область (24,7%), а также Республика Саха (Якутия) (23,9%).
Также в I квартале 2019 года самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребкредитам по сравнению с I кварталом 2018 года была отмечена в Ставропольском крае (минус 4,1 п. п.), Омской области (минус 3,5 п. п.), Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (минус 3,1 п. п.), Санкт-Петербурге (минус 2,7 п. п.) и Ханты-Мансийском АО (минус 2,6 п. п.).
При этом единственным регионом, где данный показатель увеличился, стала Республика Саха (Якутия) (плюс 3,0 п. п.).
Регулятор пытается сдержать рост потребкредитования за счет повышенных коэффициентов риска для кредитов по ставке более 10% годовых.