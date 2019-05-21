Низкие темпы роста ВВП создают уязвимости для российской экономики в долгосрочной перспективе. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2019». Однако, подчеркнула она, у регулятора есть ресурсы для минимизации этих рисков.



«Если говорить про внутреннюю ситуацию, то низкий экономический рост создает определенные уязвимости в экономике, особенно в долгосрочном плане. Но с точки зрения внешних шоков, я думаю, что тех буферов, о которых мы говорили, их достаточно для того, чтобы сохранить устойчивость, несмотря на воздействие этих рисков», — отметила представитель ЦБ.

По словам Юдаевой, у регулятора есть набор инструментов для поддержания финансовой стабильности, а также резервы и капитал в банковской системе. Первый зампред регулятора также напомнила про профицит ликвидности на финансовом рынке, низкий уровень госдолга и постепенную дедолларизацию экономики России.