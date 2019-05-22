Центробанк считает, что закон «О цифровых финансовых активах» находится в достаточно высокой степени готовности, и рассчитывает на его принятие в весеннюю сессию, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

«Закон «О цифровых финансовых активах», о краудфандинге и другие — все эти законопроекты находятся в достаточно высокой степени готовности. Коллеги из комитетов Госдумы очень помогают, мы рассчитываем, что в весеннюю сессию эти законы могут быть приняты», — сказала она и подчеркнула, что эти законы «крайне важны для страны и дадут возможность реализовывать новые проекты».