ЦБ из 520 участников финансового рынка отнес 54 российских профессиональных участника рынка ценных бумаг к категории крупных. Об этом заявила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина на конференции «Российский фондовый рынок — 2019», сообщает «Прайм».
По ее словам, в связи со вступлением в силу изменений в положение 481-п по лицензированию ЦБ РФ провел тестовую категоризацию поднадзорных организаций. Каждому из профучастников регулятор направил в личный кабинет информацию, к какой категории он отнесен.
Из 520 участников финансового рынка 54 являются крупными, 101 — средними, 365 — малыми компаниями, сообщила представитель ЦБ. По ее словам, в сравнении с 2017 годом — регулятор раньше проводил категоризацию по этим же показателям — была изменена категория у 45 поднадзорных организаций, это порядка 9% за год. «Кто-то у нас ушел в малые компании, кто-то перешел в средние. У нас даже были случаи: за год компании из малых перешли в крупные», — отметила она.
«Категоризация имеет для нас определенный ориентир того, что сейчас мы работаем над пропорциональным регулированием, мы уже учитываем, что можно для малых вводить, чем можно их жизнь упрощать», — добавила Селютина.
Банк России опубликовал указание, в котором определены показатели, позволяющие условно разделить профессиональных участников рынка ценных бумаг на малых, средних и крупных. Принятие данного нормативного акта — первый шаг в реализации концепции и дорожной карты по внедрению пропорционального регулирования деятельности некредитных финансовых организаций и надзора за ними, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.