ЦБ из 520 участников финансового рынка отнес 54 российских профессиональных участника рынка ценных бумаг к категории крупных. Об этом заявила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина на конференции «Российский фондовый рынок — 2019», сообщает «Прайм».

По ее словам, в связи со вступлением в силу изменений в положение 481-п по лицензированию ЦБ РФ провел тестовую категоризацию поднадзорных организаций. Каждому из профучастников регулятор направил в личный кабинет информацию, к какой категории он отнесен.

Из 520 участников финансового рынка 54 являются крупными, 101 — средними, 365 — малыми компаниями, сообщила представитель ЦБ. По ее словам, в сравнении с 2017 годом — регулятор раньше проводил категоризацию по этим же показателям — была изменена категория у 45 поднадзорных организаций, это порядка 9% за год. «Кто-то у нас ушел в малые компании, кто-то перешел в средние. У нас даже были случаи: за год компании из малых перешли в крупные», — отметила она.

«Категоризация имеет для нас определенный ориентир того, что сейчас мы работаем над пропорциональным регулированием, мы уже учитываем, что можно для малых вводить, чем можно их жизнь упрощать», — добавила Селютина.