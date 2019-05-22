ЦБ РФ в июле совместно с банками и торговыми предприятиями может начать тестировать платежи физических лиц в адрес юридических (C2B-платежи) по QR-коду в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Как тестовая среда — да, конечно», — ответила она на вопрос о возможности запуска тестирования в июле.

По ее словам, тестирование займет «порядка двух месяцев».