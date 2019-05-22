Законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, направленных на соблюдение права граждан переводить свою заработную плату из одного банка в другой, прошел первое чтение, говорится в сообщении Госдумы.

Так, предлагается установить административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата.

Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, для должностных лиц административный штраф должен составить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (предусмотрено предупреждение), для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЦБ: Система быстрых платежей поможет решить проблему «зарплатного рабства» По словам зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой, реализация инициативы не потребует «серьезной перестройки» банковской системы.

Также предусматриваются изменения в Трудовой кодекс РФ. Сейчас в нем говорится, что работник имеет право заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его зарплата, сообщив в письменной форме руководителю об изменении реквизитов не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты зарплаты. Законопроектом предлагается увеличить этот срок до 15 календарных дней.

Оба законопроекта правительство внесло в Государственную думу 29 марта.