Следующий этап развития Системы быстрых платежей (СБП) — платежи граждан юридическим лицам за товары и услуги, сообщила в интервью «Известиям» председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, возможность оплаты за товары и услуги через СБП позволит людям в магазинах расплачиваться не картой, а через мобильное приложение системы. «Мы рассчитываем, что в этом случае тарифы будут невысокие, значительно ниже комиссий, которые банки берут за эквайринг. Будет реальная конкуренция», — пояснила Набиуллина.

«Запуск начнется осенью этого года, но разворачиваться будет постепенно. Он сложнее, чем P2P-проект. Но наша задача — развитие конкуренции в этом секторе, которая запустит процесс естественного снижения комиссий», — прокомментировала она.

При этом начало работы проекта СБП глава Центробанка оценила как хорошее: банки проявляют большой интерес к участию в нем.

«На данный момент уже подключено 14 кредитных организаций, из них семь относятся к системно значимым, 100 подали заявки и проходят подготовку своих систем и сертификацию. Мы видим, что СБП востребованна, у отдельных банков платежи растут на 10—15% в неделю. Пока, конечно, объемы небольшие, что естественно: это новый продукт, который осваивают и банки, и клиенты. Тем не менее на сегодня в системе было проведено уже более 416 тысяч платежей на 3,5 миллиарда рублей. Необходимости в больших корректировках мы не видим, но полагаем, что все универсальные банки, особенно системно значимые, должны подключиться к СБП. Только тогда она заработает как полноценная система для граждан всей страны, чтобы они легко могли переводить деньги из одного банка в другой, а не только клиентам внутри одной организации. Мы этот проект рассматриваем в некотором смысле как социальное благо, поскольку люди предъявляют требования к быстроте, удобству и стоимости платежей. По мнению ЦБ, комиссия за переводы должна быть низкая», — сказала Набиуллина.

Система быстрых платежей для покупки акций может быть запущена в этом году Брокерский счет будет пополняться мгновенно с минимальной комиссией.

На вопрос о возможном появлении еще одной российской платежной системы, кроме НСПК, глава ЦБ ответила, что НСПК осуществляет процессинг платежей и необходимости создавать рядом еще какой-то процессинговый центр, чтобы они между собой конкурировали, нет.

«Причем НСПК осуществляет процессинг не только по карте «Мир», но и по внутрироссийским платежам международных платежных систем Visa и Mastercard», — добавила Набиуллина.

Также ЦБ пока не планирует снизить свою долю в НСПК. «У нас есть требование закона по доле ЦБ в НСПК, которая была обусловлена тем, что мы проект запускали, организовывали, вкладывали туда ресурсы. Не вижу особых плюсов и от того, что мы продадим эту долю, но это обсуждаемо», — сообщила председатель Банка России.

«Желающие наверняка будут, потому что это может быть привлекательной инвестицией с точки зрения отдачи на капитал. Сейчас мы вопрос продажи не обсуждаем, но если когда-нибудь в будущем к нему вернемся, то только при условии, что один инвестор не сможет приобрести больше, чем, скажем, 5—10% акций. Просто потому, что частная монополия ничем не будет лучше государственной», — добавила она.