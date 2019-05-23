Банк России выступает против использования криптовалют в денежной системе страны. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы в принципе, конечно, против того, чтобы криптовалюты запускались в нашу денежную систему. Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты, по сути дела, выполняли здесь функцию денежных суррогатов. В этой части — точно нет», — сказала она.

Тем не менее Банк России готов изучить предложение по созданию привязанной к цене золота криптовалюты, которая могла бы использоваться для взаиморасчетов с другими странами.

«Что касается взаиморасчетов, то мы рассмотрим, конечно, ваше предложение по тому, что такое криптовалюта, привязанная к золоту. Но, на мой взгляд, важнее развивать расчеты в национальных валютах», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что сейчас расчеты в национальных валютах в рамках Евразийского экономического союза развиваются и там сейчас «неплохая динамика».

Законопроект об использовании криптовалют в России должен быть принят до конца 2019 года. Законопроект описывает, как непубличным компаниям и индивидуальным предпринимателям выпускать цифровые активы, которые будут подтверждать денежные и другие права инвесторов в капитале компании, говорит Аксаков. Для неквалифицированных инвесторов размер инвестиций в ЦФА может быть ограничен ЦБ, уточнил он.