Предложения Минтруда об изменении правового статуса Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут быть обсуждены на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в правительстве 31 мая. Об этом заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин — координатор стороны работодателей в РТК.

«Это решение — ровно то, о котором мы неоднократно говорили. Безусловно, там есть какие-то детали, которые мы будем обсуждать. Думаю, было бы правильно на одном из ближайших заседаний РТК, которое 31 мая будет, все обсудить. Но тем не менее для нас это не только неожиданностью не является, но и, во-вторых, мы приветствуем то, что правительство прислушалось к нашей позиции», — отметил Шохин.

Минтруд предложил сделать из ПФР публичную компанию Татьяна Голикова дала поручение до 1 апреля внести в правительство предложения о правовом статусе трех внебюджетных фондов, которые функционируют на одной законодательной основе.

Глава РСПП добавил, что ранее было принято решение о переносе обсуждения вопроса о смене статуса фондов в публичное пространство. Он подчеркнул, что стороны работодателей и профсоюзов изначально предлагали преобразовать фонды в публично-правовые компании.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, являющийся стороной профсоюзов в РТК, сообщил, что еще не знаком с предложениями Минтруда.