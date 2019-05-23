Центробанк считает, что ипотеку нельзя наращивать «бездумно», так как это опасно для экономики. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы не считаем, что ипотеку надо наращивать бездумно. Мы видим примеры многих стран, когда были ипотечные кризисы, которые в конечном счете выражались в финансовых кризисах и кризисах реального сектора экономики. Мы принимали решение по ограничению рискованного сегмента экономики. Там, где низкий первоначальный взнос, мы видели, что банки стали выдавать эту ипотеку», — сказала она.

Набиуллина отметила, что для ЦБ важно, чтобы ипотека росла устойчиво, не создавая рисков. При этом она сообщила, что в 2018 году ипотека показала рекордные темпы роста: ипотечный портфель вырос более чем на 23%.

«Мы считаем, что ценовая стабильность и низкая инфляция дают все основания ставкам по ипотеке снижаться. Мы это видели в прошлом году, ставки снизились до исторических уровней. Спрос на ипотеку возрос», — заметила она.

При этом глава ЦБ пояснила, что готовность граждан взять ипотеку определяется не только ставками.

«Это важный фактор, но не только ставки, но и доходы населения должны расти. Иначе если доходы не будут расти, а будут увеличиваться долги по ипотеке, это будет увеличивать только долговую нагрузку на население. Поэтому базовый фактор — рост доходов населения и контроль за сдержанной динамикой цены жилья», — сказала она.