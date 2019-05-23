Инфляция по итогам текущего года может опуститься ниже уровня 4%, сообщил в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития глава ведомства Максим Орешкин.

«Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% при оптимистичном сценарии», — сказал он.

Орешкин отметил, что инфляция опустилась уже ниже 5,1%. «Можно сказать, что эффект от повышения НДС носил разовый характер, прогнозы в конце прошлого года были пессимистичны, некоторые оценки были 5,5—6% к концу первого квартала, у нас вот цифры, близкие к 5%», — добавил министр.