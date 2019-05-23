Госдума предлагает Кабмину продлить программу материнского капитала до 2025 года. Об этом говорится в постановлении, принятом по итогам «правительственного часа» с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным.

«В частности, по итогам представленной министром информации Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть вопрос о продлении программы материнского (семейного) капитала до конца 2025 года», — говорится в документе.

Кроме того, Госдума рекомендует рассмотреть вопрос о расширении направлений использования средств маткапитала, в частности на получение образования матерью.

Другие предложения, указанные в постановлении, касаются вопросов своевременной выплаты зарплаты, введения электронных трудовых книжек, дополнительной поддержки семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет, установления максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не более 15%.

Также рекомендовано обеспечить оптимизацию процесса предоставления мер соцподдержки, предусмотрев единый инструмент информирования граждан о мерах соцзащиты, социальных услугах и других гарантиях.