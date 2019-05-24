Законопроект о смягчении требований валютного контроля подготовлен и может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

«По смягчению валютного контроля — мы подготовили такие предложения, и там как раз для наших экспортеров — особенно для тех, которые попали сегодня в различные ограничительные списки, — мы увеличиваем число дней, по которым должен быть обеспечен возврат валютной выручки. Такие решения есть, у нас подготовлен целый пакет актов по смягчению требований валютного контроля как с точки зрения административной, так и уголовной ответственности. В наших планах — внести [законопроект] в ближайшее время в парламент», — сказал он.

На данном этапе экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки компания должна платить штраф, а штраф за невозврат выручки может достигать 75—100% от суммы сделки. По действующему законодательству нерепатриация выручки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.