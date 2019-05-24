Международный валютный фонд прогнозирует сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году. Об этом говорится в материалах заключительного завершения миссии сотрудников МВФ 2019 года в РФ.

«В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста в 2019 году», — говорится в материалах МВФ.

МВФ также рекомендует России не расходовать средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после достижения уровня 7% ВВП РФ.

«Чтобы закрепить доверие к правилу, рекомендуется избегать дальнейших его изменений, особенно после небольшого смягчения в прошлом году. Официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами Фонда национального благосостояния, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы (даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП), чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности», — говорится в документе.