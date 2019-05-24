Несмотря на рост экономики в 2018 году на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 году верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK; при этом почти каждый четвертый (24%) россиянин считает, что в ближайшее пятилетие ситуация в экономике может ухудшиться, сообщают «Ведомости» .

Согласно данным исследователей РАНХиГС, если в апреле 2018 года об ухудшении говорили 29,6% граждан, то в апреле 2019-го — уже 33,3%, для 47,9% ситуация не изменилась (против 53,7% в прошлом году), для 14,7% — улучшилась (против 13,9%), собственное материальное положение оценили как ухудшившееся за последний год 27% россиян, еще 60% изменений не почувствовали.

В пик кризиса в 2015 году потребительские настроения были на самом низком уровне, приводятся в сообщении слова гендиректора GfK Rus Александра Демидова: в 2017 году у россиян появилась надежда на улучшение, но к 2019-му на потребительском уровне она не реализовалась.

Исследование: большинство российских семей оказались вообще без сбережений По мнению экспертов, главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов.



По мнению экспертов, пессимизм в первую очередь связан с динамикой доходов — в апреле Росстат пересчитал по новой методике реальные доходы населения за прежние годы, но все равно обнаружил их падение по сравнению с докризисным 2013 годом на 8,3%; в новейшей истории России такого долгого их снижения — в течение пяти лет — еще не было, в I квартале 2019 года реальные доходы продолжили падать — еще на 2,3% (по новой методологии).

Население более активно тратит накопления и берет кредиты, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, кроме того, настроения населения важны, поскольку на потребление домохозяйств приходится 50% ВВП.