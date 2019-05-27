Доходы бюджетов Москвы и Петербурга в расчете на одного горожанина оказались в разы выше, чем в других российских мегаполисах

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие».

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Всего в России 16 городов, имеющих свыше 1 млн жителей. По уровню ВГП российские региональные города-миллионники можно разделить на две группы:

продвинутые города со средним темпом прироста ВГП в 2010–2017 годах 1,4%. Это Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. При ускорении собственной экономики до 5,9% продвинутые города смогут достичь подушевого уровня ВГП Москвы 2017 года через десять лет;

отстающие города имеют средний темп прироста ВГП с 2010 по 2017 год 0,2%. Это Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Отстающим миллионникам потребуется в среднем 20 лет при годовом росте 5,4%, чтобы догнать уровень экономики столицы 2017 года.

Российские города-миллионники в 2017 году обеспечивали 32,3% ВВП страны. В этом вкладе мегаполисов на Москву приходится 54,4%, еще 15,1% обеспечивает Санкт-Петербург, а 30,5% — нестоличные города-миллионники, следует из расчетов Центра городской экономики КБ «Стрелка».

Валовый городской продукт Москвы в расчете на душу населения более чем в два раза превосходит аналогичный показатель нестоличных городов-миллионников (1,3 млн против 0,5 млн рублей в 2017 году в текущих ценах).

Доходы бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга в расчете на одного горожанина, согласно результатам исследования, оказались в разы выше, чем в других российских мегаполисах, — 169 тыс. рублей в Москве и 97 тыс. рублей в Санкт-Петербурге против 23 тыс. рублей в среднем в других городах-миллионниках по данным на 2017 год.

Крупные российские города, за исключением Москвы, оказались в «ловушке среднего дохода», констатируют эксперты. Стадия активного роста за счет массового переселения сельских жителей в города и их приобщения к потребительской экономике уже пройдена. Исчерпав первичные ресурсы для роста экономики и достигнув определенного уровня благосостояния, российские города-миллионники пока не смогли выработать подходы для устойчивого роста, отмечают эксперты.



Ускорение динамики валового продукта напрямую зависит от темпов наращивания объема инвестиций. Доля инвестиций относительно ВГП в региональных миллионниках упала в среднем с 23,1% в 2010–2014 годах до 17,6% в 2015–2017 годах. В Санкт-Петербурге соотношение инвестиций к ВГП снизилось с 17,6% до 15,5%, говорится в исследовании.

Объем инвестиций на одного москвича в 2017 году составил 162 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 127 тыс., в прочих миллионниках — 94 тыс. Таким образом, уровень инвестиций в нестоличных городах составляет 58% от московского уровня.

В абсолютных значениях Москва привлекла около 2 трлн рублей в 2017 году, Санкт-Петербург — 0,67 трлн, а прочие миллионники — 1,6 трлн.

Минимальный необходимый уровень инвестиций для устойчивого городского развития равен 25% ВГП, отмечают эксперты. «Если же ориентироваться на национальные цели по соотношению инвестиций к ВВП в 25%, то уровень инвестиций в нестоличных миллионниках должен составить 26,5–27%, исходя из установившегося соотношения докризисного периода (2010–2014 годы)», — говорится в исследовании.

Еще один фактор, который может ускорить рост экономики городов, — создание мотивации для местных властей стимулировать этот рост. Сегодня темпы роста объема муниципальных бюджетов вдвое отстают от темпов роста ВГП. За семь лет российские города-миллионники (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) в среднем нарастили свой ВГП почти в два раза в номинальном выражении, но рост объемов городских бюджетов составил всего 49% в номинальном выражении. Объем недофинансирования мегаполисов в России с 2010 по 2017 год составил 510 млрд рублей (в среднем 5,2 млрд рублей в год для каждого города), оценивают в КБ «Стрелка».

